AVESTA 2.–8.11 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Reede, 3. november

Kestev kuutsükli 20. päev on pühendatud hingede ümbersünnile. See võib olla väga tõsine, huvitav ja tähtis päev. Pahatahtlike ründavat energiat on kerge ennetada. Kontaktid välismaalastega võivad oluliselt parandada materiaalset seisundit. Päeva oht on olla liiga uhke, kõrk ja karm, sest see pidurdab ümberkujunemist.

PÄEVA MÄRGID: Kui sa kuidagi ärgata ei tahtnud, näitab see sinu puhast südametunnistust. Kui leiad kodu ligidalt metallraha, vapp pealpool, ennustab see edu armuasjades või heaolu. Kui leiad väikese metalleseme, ennustab see õnne, edu, armastust. Kui hilined transpordivahendile, viitab see ebaõnnele. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tõesed vaid siis, kui saabuv öö on pilves ja sombune. Siis täituvad need ühe-kahe päeva jooksul. Kui nägid vett, tähistab see puhastumist. Kui nägid riideid, oota heaolu ja õnne.