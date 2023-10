Nii mõnegi kreemi tasub osta hoopis Lidlist

Et jälgida, millised need imeväikses koguses ained on, tuleb loetelust üles leida säilitusaine (fenoksüetanool), mida tohib seaduse järgi lisada ainult kuni 1% ulatuses. Kogu fenoksüetanoolile järgnev rodu (ja kallite kreemide puhul on see tavaliselt pikk) on nimekiri ainetest, mida on kreemis vaid marginaalses koguses.