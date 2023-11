PÜÜA PILKE IGAS PÄEVAS: kangapoodides valitseb tõeline mustrimöll!

Kõik, mis liigutab moemaailma ja kajastub trendidena, inspireerib kangaloojaidki. „Kangad liiguvad täpselt samuti kaasa, peavad hooaegadega sammu. Muutused kajastuvad mustrites, värvitoonides, detailides,“ kinnitavad Kangapood.ee esindajad Marje Meristo ja Kaidi Inso. „Kuid üha enam võib märgata, et tarbijad on muutunud teadlikumaks, hinnates välimuse kõrval materjali sisu, pidades eriti lugu selle kestlikkusest. Lihtne näide on populaarne tehiskiud polüester, mis asendumas naturaalsete kangastega nagu puuvillane, linane, villane, siid. Tõsi, viimastest valmistatud rõivad on tehiskiust kallimad, kuid usume, et see investeering tasub end ära nii materjali jätkusuutlikkust arvestades kui ka leebemast puudutusest kandja naha vastu. Nahasõbralikumat lähenemist toetavad ka aina kiiremini arenevad nii-öelda nutikad kangad ja nendest valmistatud rõivad, mis näiteks on osavad niiskusjuhid ning keha temperatuuri reguleerijad.“ Praegu paelub Marje ja Kaidi sõnul kangahuvilist ka uudsem lähenemine materjalide miksimise näol. „Näiteks naturaalsest kangast kleidi õmblemisel lisatakse särava efekti saamiseks midagi tehislikust kiust, olgu selleks siis polüester, nailon, akrüül.“

Tooni ja mustri võidukäik

Kelle silma haarab aga esmalt just toon ja muster, teritagu kõrvu nüüd. „Meie tarnijatelt on näha, et sügistalvist kollektsiooni hoiavad kindlalt mahedad, maalähedased pruunid ja rohelised. Ka beež, alati elegantne, kuid mitte kunagi igav. Loomulikult klassikaline tumepunane. Ei saa siiski unustada, et toonid erinevad tugevalt kangaste materjalide lõikes. Näiteks leiab musliinkangaid pigem heledana, sest nende õhulisuse tõttu on tegemist peamiselt suvise materjaliga. Talvise lemmiku (nt naturaalne vill) värvid on aga tumedamad ja sügavamad.“ Samuti lisavad nad huvitava mõttena, et kangamaailmast on vaikimisi eesti keelde imbumas uued värvitoonide nimetused, mida õmblushuvilisel tasuks teada. „Näiteks pruunidest toonidest taupe, mokapruun, rohelistest pudeliroheline. Eriti veebipoes ostlejatel on oluline end sõnavaraga kursis hoida, siis saab tehtud kohe õige ost.“