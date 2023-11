Pikisilmi oodatud tütar suri emaüsas. „Ämmaemand kallistas mind ja küsis, kas ma soovin oma last näha. Ütlesin, et soovin küll.“

Eleri kogub end hetke. „Liise sündis kell 13.49. Ma jäin pärast mehe öeldut kohe uuesti magama. Ärgates tundus, et olen und näinud. Kordasin mehele palvet laps minu juurde tuua. Aga ämmaemand tuli ja ütles, et teie tütart kahjuks enam ei ole …“

Elerile ei jõudnud see kõik kohale: „Ämmaemand kallistas mind ja küsis, kas ma soovin oma last näha. Ütlesin, et soovin küll.“