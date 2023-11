PROOVI ISE: Bachata kirglik tants, mis loob uusi tutvusi ja suurendab enesekindlust

Miks see kirglik tants äkki eestlaste seas nii omane ja populaarne on? „Siin on mängus kahe suunamudija ja meelelahutaja käsi. Nii Andrei Zevakin kui ka Brigitte Susanne Hunt on bachata’t tantsides endast videoid postitanud ja need hakkasid kulutulena ennekõike noorte hulgas levima,“ on Kaisal vastus teada.