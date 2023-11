„Impulsi“ kaassaatejuht Uljana Kuzmina: „Ma ei rääkinud eesti keelt „Aktuaalses kaameras“ töötamise alguseni.“

Valimisdebatte on Uljana ETV+ oma emakeeles juba ammu juhtinud. Eesti keele sorav valdamine tuli alles rahvusringhäälingus töötades. „Ma ei rääkinud eesti keelt AKs töötamise alguseni,“ tunnistab ta. „Oskus hakkas tulema tasapisi. Kuigi Sillamäel olid väga head eesti keele õpetajad, käisin lisaks keelekursusel ja 11. klassis valdasin eesti keelt kõrgtasemel ning mul on isegi vastav tunnistus, siis sellest polnud kasu – Sillamäel puudus keelekeskkond. Raske on õppida keelt, kui pole, kellega seda rääkida. Pealegi räägivad eestlased hoopis teisiti, kui meile lapsepõlves õpetati. „Kuidas käsi käib?“ – eestlased enamasti ei küsi ju nii!“