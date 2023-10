Hea teada: Kuidas tööl vaimset tervist hoida?

Igapäevase tööelu lahutamatud osad on mõtted ja teod, mida me veame pagasina kaasas tööle ja koju. Need mõjutavad, kuidas tuleme toime ülesannetega oma ametis ja millised on meie suhted kolleegide või kodustega. Kuidas olla tööelus targem vaimse tervise juht ning milles küsida tuge tööandjalt?