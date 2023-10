Lugeja | Surnuist halba ei räägita: kas surnud inimesest rääkides tuleb tõest vaikida?!

Liisu vanatädi suri mõned aastad tagasi, aga naist häirib senini, et suguvõsas kummardatakse vanatädi, kes tegelikult ehk ei olnudki niivõrd hea inimene.

„Kuidas mõelda ja rääkida inimesest, kes on oma ema tahtele vastu astunud ja õele pärandusega jäetud varast poole omale nõudnud? No mitte küll otse, aga palganud advokaadid ja survestanud oma isa, et tema endale nõuaks. Ja ema tahtest hoolimata, kuigi tahe oli kõigile teada,“ kirjutab Liisu.

See polevat veel aga kõik…

„Sel vanatädil oli kombeks isegi oma lapselapsest rumalusi rääkida. Kord saime tänaval kokku, kui tema oma toona teismelise lapselapse kohta ütles, et hulgub nii hilja õhtuti ringi, et on vist päris l…… Ma olin sõnatu, sest kuidas saab üks vanaema oma tütretütre kohta midagi sellist rääkida. Neid häirivaid juhtumeid oli tegelikult teisigi,“ selgitab Liisu.

Nüüd häirib naist see, et igal sünnipäeval või kohtumisel ülistatakse seda vanatädi.

„No kaua võib seda kuulata? Küll oli ikka tore ja abivalmis, küll oli siiras, küll oskas elada, küll oli naljakas jne. No eks ta oligi üht ja teist, aga tegelikult on teine külg, mida ei saa ju unustada. Jah, mind on ka lapsepõlvest õpetatud, et surnutest halba ei räägita, aga… Kas see peidetud tõde jääbki siis õhku? Ma mingitel hetkedel olen mõelnud, et tahaks ausalt rääkida, mida mina mäletan, mida kuulnud olen. Samas ei taha tütre ja ta pere mälestusi rikkuda, aga eks on neilgi teistsuguseid meenutusi. Kas on siis vaja nii rõhutatult ikka rääkida ja meenutada seda head,“ kahtleb Liisu.