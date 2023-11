Lugeja | Kust läheb piir: õudusfilmist pärit maskis juht ehmatas autoroolis autojuhti

„Ja eks kõik vaatasid mind kui totakat, kes ristmikul lollusi teeb, aga tegelikult oli sel ju põhjus kah! Seal kuradima autos istus ju mingi vend, kel see õudukast pärit mask peas. Veninud näoga see „Screami“ õudukas. Vähe see mind siis ei ehmatanud! Ei ole just tavaline, et keegi sind läbi selle jõllitab! Liikluses on see päris ohtlik kah. Mõistusega inimene selliseid trikke ei teeks. Hea, et infarkti ei saanud! Lõpuks lasi keegi mulle veel signaali kah. Aru oli saada, et need ehmatajad said kõhutäie naerda. Aga minul oli ärevus laes. Ja ega ole praegu kah üle läinud. Ristmikul või ummikus uurin kiirelt kohe, et kes kõrval on. Mõistusega saan aru, et naljavennad, aga tegelikult ajab vihale,“ jagab Merike oma emotsioone.