MIDA LUBAB TÄHEKAART NOVEMBRIKS? | Enam ei ole vaja halva mängu juures head nägu teha!

13. novembri noorkuu Skorpioni märgis lööb platsi puhtaks, et alustada uuelt lehelt. Tegele sellega, mis tõeliselt hinge puudutab ja vere kiiremini käima paneb. Poolpidused ettevõtmised, mis erilist elevust ei tekita, jäta muuks ajaks. Lähtu tegemistes ütlusest „kas kõik või mitte midagi“. Noorkuu loob veidi närvilise õhkkonna ja seda on ilmselt tunda juba paar päeva ette. Skorpionlik kuu loomine tõukab tegema konkreetseid otsuseid ja pooli valima ning võib panna tuha all hõõgunud konfliktikoldeid suurema leegiga lahvatama. Kui lahkhelisid tekib, saab peamiseks süüdlaseks pidada kärsitust ja jonnakust. Isegi kui arvad, et sina ju selline pole, tasuks end korraks kõrvalt jälgida ja võid üllatuseks avastada, et ka sina pole sellest patust puhas. Hea asi selliste konfliktide puhul on aga see, et kui tolm on settinud, on kõik palju selgem, kes kummale poole rindejoont jäänud on. Enam ei ole vaja halva mängu juures head nägu teha.