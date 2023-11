Vöö oli Elleni vanaemale Hipele kallis mälestus. „Küllap oli mõni armas inimene selle talle kinkinud. Tean, et see oli ostetud Lätist Gaujienast, mida meil Koivalinnaks kutsuti. Vöö materjali kohta öeldi, et riialõngast tehtud,“ jutustab ta.