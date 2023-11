Mis mind hiljem huvitama hakkas, oli see, et ema pruudikimp oli sirelitest. Küsisin siis isalt, et mis värk ometi – ta ju ikkagi aednik, kas uhkemaid lilli poleks leidunud? Isa ütles, et olen jätnud kahe silma vahele ühe tähtsa asjaolu: pulm toimus 17. aprillil, nii et need sirelid tuli spetsiaalselt ajatada!