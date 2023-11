KUS OLED NÜÜD SA? Vanemate lahkuminekuga kadus pool suguvõsast

Arvo Koidu puhkab juba üle kahekümne aasta mulla all. 2. septembril läitis Merike küünlad, sest tema 63aastaseks elanud isa sündis just sel päeval 85 aastat tagasi. Mõtted viisid lapsepõlvele, noorusajale ja sellele, et tore oleks oma isapoolsed sugulased üles otsida. „Isapoolse suguvõsaga on mul praegu täiesti tume maa, aga kindlasti on nad vähemalt sama toredad inimesed, kui oli minu isa,“ loodab naine.