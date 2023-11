Kuid ei tasu lasta ebamugavustundel võitu saada ja loobuda oma viisakast toetusest sel raskel hetkel. Kõik, kes on lähedase kaotanud, teavad, et leinaja võitleb endas valitsevate valusate emotsioonidega ja teda võib saata tunne, et ta on oma kannatustega üksi. Nii ei peagi te tegema õigeid asju ega teadma õigeid vastuseid, kõige tähtsam on ikkagi teise inimese jaoks olemas olla.