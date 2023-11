Müügidirektor tundis korrastamises ära oma eluülesande. „Asjade kogumine on osa eestlaste kultuurist, kuna varasemad põlvkonnad ei saanud endale paljut lubada.“

Tema sõnul on suurim viga, mida inimesed teevad, asjade keeruliseks mõtlemine: „Inimene tuleb väsinuna töölt koju, vaatab enda ümber ringi ja mõtleb, et peaks kodu korda tegema, aga ei tea, kust alustada. Selle asemel, et püsti tõusta ja näiteks üks riiul korda teha, lähevad inimesed stressi, hakkavad kogu kodu peale mõtlema ja lõpuks ei tee midagi.”