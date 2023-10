AJAKIRJA TIIU KIRJUTAMISVÕISTLUS | Võlumetsa teraapia I

Tegelikult oli tee terapeudi ukse taha pikk. Isegi Tiiu jaoks, sest ta polnud seda tüüpi naine, kes usuks suhte parandamisse kolmandate osapoolte poolt. Oli ju teda ikka maast madalast õpetatud ise kõigega hakkama saama. Seda suurem oli Tiiu imestus, et Markko tema pakkumise peale kohe nõustus. See oli hea tunne – et keegi on valmis sinu nimel pingutama.

Ukse taga pidid nad ootama, sest olid kohale jõudnud liiga vara. Tiiu arvas, et Markko tunneb ennast kehvasti, sest ta polnud terve tee sõnagi suust saanud. Hetkel põrnitses mees pingsalt nurgas kõrguvat draakonipuud, nagu loodaks sealt vastuseid leida, kuid draakonipuu vaikis kangekaelselt. Tiiu sai aru, et mees oli pinges. Kogu mehe keha oli nagu üks suur nukker kramp.

Tiiu tundis, kuidas mehe ärevus tedagi nakatab. Järsku tahtis ta, et kõik see oleks juba möödas. Et nad saaksid omavahel rääkida, ilma et keegi kolmas nende muresid lahkaks, tobedaid küsimusi esitaks või pakuks välja lahendusi, mis ei tööta. Äkki ajab kogu see olukord teda naerma? Või hoopis nutma? Ta haaras mehel käest ja ütles: „Mul on parem mõte. Lähme ära!“

Üllatunud Markko lasi ennast autosse tagasi talutada. Tiiu adus mehe nii lihtsas alistumises kergendust. Võib-olla tegi ta terapeudi ukse tagant lahkudes vea. Võib-olla jälle sai argus ta kätte. Hind selgub hiljem, nagu elus ikka. Peas keerlesid Doris Kareva read: „Hinga, loe kümneni. Hind selgub hiljem.“

„Sõida,“ käsutas Tiiu meest autosse istudes.

„Kuhu?“

„Lihtsalt sõida! Kuhu tahad. Hakka lihtsalt sõitma!“ Tiiu toon oli käskiv ja mees tegi, nagu naine oli öelnud. Ta vaikis. Parem oligi. Vähemalt praegu. Juba hakkas hämarduma. Nad olid jõudnud maanteele. Tiiul polnud ühtegi mõtet, kuhu nad lähevad. Ta vaatas tummalt mööda vuhisevat loodust. Korraga ta aga teadis, kuhu minna ja ta asus meest kindlalt juhendama: „Sõida veel siit umbes paarkümmend kilomeetrit edasi. Ma ütlen, millal ja kuhu me keerame.“