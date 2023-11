Novembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse isadepäeva. See on tähtpäev, millega tunnustatakse meeste rolli laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele. Nõukogude ajal, kui Tiiu toimetuse naiskond mudilase eas oli, seda püha ei tuntud, nii et pigem on isadepäeva pidulikkust tunda saanud meie laste isad.