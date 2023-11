Ma ise olen ka juba varakult pidude lainel, seda eeskätt tänu moenädalale Tallinn Fashion Week, mida peeti Kultuurikatlas. Lavalt käis läbi siinsete moekunstnike tipplooming, aga suur osa performance’ist toimus ka saalis. See on omaette vaatamist väärt! Võib-olla kahtlustab nüüd Tallinnast kaugema kandi rahvas, et pealinlasel on miskit pähe löönud, aga minu meelest võib drag queen olla – kui talle pole suunatud kaamerat – täitsa tavaline inimene. Alexanderlingi ja Oksana Tanditi sõu ajal sattusin kõrvuti istuma ühega neist. Selle kostüümi valmistamisega oli mul tööd kolm nädalat, rääkis ta mulle. Samal ajal skrollis telefoni valges kindas käega, millele oli kleepinud ülipikad hõbedaselt sädelevad küüned. Kostümeeritud esinemised on ju kõigest teenistus, milleks igaüks leiab oma võimaluse!

Õigupoolest algas sõu minu jaoks juba tänaval. Tallinna tänavad on ju ikka veel üles kaevatud, aga rattaga liigeldes ei taba alati vajaliku kiirusega ära neid koridore, mida tee-ehitajad jalakäijatele on jätnud. Seda enam, et need muudavad asukohti. Nii olin ühel hetkel sattunud kotti, aga et Kultuurikatla avatud uksed olid juba käeulatuses, lootsin viimase hetkeni leida pilu, et ajutisest tarast läbi lipsata.

Ootamatult pidurdas õigel tänavapoolel mööda tuhisenud jalgrattur ja oli valmis aitama aeda liigutada. Sellist abivalmidust kohtab harva, eks ole, seepärast see ebareaalne tunduski ja meelde jäi. Ehitajad olid siiski olnud nutikad ja tarapaneelid kokku sidunud. Noorsand oli valmis isegi mu ratta üle aia vinnama, aga esiteks oleks see olnud talle ikka väga raske ja teiseks ei tahtnud mina oma ratsust lahku minna, nii et moenädalale pääsemiseks tuli mul ikkagi seaduslik tee leida.