Tiina Park: kui minu lapsed olid väiksed, kasvatasin neid hoopis karmimalt. Põhimure oli, kuidas lastele toit lauale saada

Kui Kristiina oli teismeline, võitis minu abikaasa Andrus Park Woodrow Wiloni Center'i stipendiumi esialgu aastaks ja kogu meie pere kolis Washington D.C-sse. Hiljem töötas Andrus Georgetowni Ülikoolis ja North Carolina Ülikoolis. Kristiina oli USA-s erakordselt tubli – ta lõpetas seal 11. ja 12. klassi ühe aastaga, sest tahtsime juba koju tagasi tulla ning ta soovis keskkooli seal ära lõpetada. Ta on olnud eluaeg tubli õppija.

Kristiina lõpetas Eestis Concordia ülikooli ärijuhtimise erialal. Lisaks õppis ta Tallinna ülikoolis alushariduse pedagoogikat. Ja mõlemat haridust läheb tal praegu iga päev Põnnipesa lasteaeda juhtides vaja.

Kristiina töötas ka Kanal 2-s ja Eesti Televisiooni reklaamiosakonnas, kuid oma sõnul polnud teletöö siiski tema jaoks. Ta läks hoopis tööle Radiolinjasse (praegune Elisa). Seejärel elas mõne aasta Soomes ja kasvatas lapsi.

Andrus ja Tiina oma laste Kristiina ja Indrekuga. Foto : Erakogu

Oma lasteaia tegemise mõte tuli Kristiinale alles hiljem. Kui peres oli juba kolm last ja neid tuli ju kogu aeg hoida, otsustas ta teha lastehoiu ja võttis esialgu kümmekond last hoida. Lastehoiust sai õige pea lasteaed ja praegu on tal oma Põnnipesa lasteaias Viimsis 112 last. Lasteaia kodulehel on tal omatehtud videod, mis on väga nauditavad, nagu mõni proff oleks teinud. Kristiina erilisteks lemmikuteks on lasteaia kõige pisemad, kes vajavad erilist soojust ja lähedust.

Kristiinal endal on neli last: Stella (20), Martin (19), Liisa (17) ja Markus (8). Lapsed sünnivad armastusest ja nad väärivad armastust. Kristiina lastearmastus on lõputu. Nagu kõigil emadel. Ta on erakordne ema. Näiteks ei tohi ma õhtul neile helistada, sest Kristiina loeb alati õhtul lastele raamatuid ette, see on püha toiming. Ja kuidas ta lapsi huviringidesse veab! See on täis tööpäev, selleks on head tervist vaja.

Lapsed annavad jõudu elada. Pean väga tähtsaks, et lapsed käivad mul pühapäeviti ja tähtpäevadel lõuna- või õhtusöögil. Siis ma teen suure armastusega neile süüa. Mõtlen vestluseks lauas alati mõne jututeema välja – olgu teatrist või muust. Üks lapselaps ütles, et peaksin minema kooli õpetajaks, ma oskavat nii hästi rääkida.