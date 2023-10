Hääle- ja superstaarisaate muusikatiimi liige Karl-Erik Tamme: „Ka kõige suuremat möödalaulmist on tore kuulata!“

Noormehe sõnul ei laula enamik häälesaate osalejatest kaamerate ees hästi või mööda mitte edevusest, vaid soovist oma ellu särtsu tuua. Teha midagi, mis pahatihti halliks muutuvast argielust erineks. Pealegi on teesklejatel võimalik esituse eest raha võita, ükskõik milline see esitus ka pole. „Ka kõige suuremat möödalaulmist on tore kuulata,“ märgib ta. „Peamine, et nad ise tunnevad rõõmu. Kõik on aktsepteeritav ja naerualuseks ei jää keegi. Kui keegi selle pärast muret tunneb, küsin alati vastu, kas nemad ise on kunagi kellegi suunas näpuga näidanud, et vaata, kui halb. Selgub, et sellist asja pole olnud. See kõik on mängu osa.“