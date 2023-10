50 PAARI AASTAS! Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta nõelub ise oma balletikingi: „Tahan ise teha, et saaksin süüdistada vaid ennast, kui kingadega midagi juhtub.“

Anna õpingute ajal parandas ema tütre sukki ja nõelus varvaskingi. Nüüd teeb näputööd priimabaleriin ise. Naise elukaaslane Veljo Poom rääkis hiljuti ühes intervjuus, kuidas õhtuti kodus koos filme vaadates nõelubki Anna muudkui oma balletikingi. „Jah, kodus ja tööl ma aina õmblen. Ühe paari peale võib kuluda kaks tundi,“ kinnitab baleriin. Ta on arvestanud nädala peale ühe paari kingi ehk siis aastas läheb vaja umbes 50 paari. Need saabuvad hulgi nii, et neil puuduvad vajalikud kummid-paelad ja ninaosa tugevdavad pisted. „Võime paluda, et see töö tehtaks kostüümiosakonnas, aga olen ses suhtes paranoiline ja tahan ise teha, et saaksin süüdistada vaid ennast, kui kingadega midagi juhtub.“