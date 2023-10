Sensuaalse maailma rõõmud: aksessuaarid vürtsitavad sinu elu

Pesu: kaunistamise kunst

Pesu ei ole ainult välimus, see on osa sinu enesekindlusest ja sensuaalsusest. See õrn kangatükk, olgu see siis pits, satiin või võrk, hoiab endas võimu tunda end enesekindlana, soovituna ja hinnatuna. Õige pesukomplekt võib muuta tavalise õhtu romantika- ja võlulooks. Näiteks kaunis Kissable pitspesu, mis sobib suurepäraselt nii vallatuks pidulikuks ahvatlevaks õhtusöögiks laua taga kui ka koos aksessuaaridega mõneks riukalikumaks rollimänguks.

Mitte ainult magamistoa jaoks!

Kes ütles, et pesu ja seksaksessuaarid on ainult magamistuppa? Pane selga see võrgutav kassikostüüm või avatud pesu ja tunne end superkangelasena! Isegi kui keegi teine seda ei näe, tead sa ju ise, kuidas need sinu outfiti all peidus on, andes sulle lisajõudu kogu päeva vältel. Ning mis veelgi parem, kanna ka avalikult – mida? Meie üheks lemmikuks on näiteks BI kaelarihm ja LeWand diskreetne kaelakee, mis tegelikult peidab endas võimsat väikest vibraatorit. Võlukepikest, mis pole üldsegi nähtamatu ja võib tegusid teha täpselt seal ja siis, kui sina seda soovid.

Rääkides väikestest asjadest, siis ka naiste ühel lemmikbrändil Lelo’l on midagi uut ja väikest. Heade ja tuttavate Lelo Sona ja Sona 2 kõrvale on tulnud sama tore õhkstimulaator Lelo Sona 2 Travel. See väike iludus pole mitte ainult diskreetne ja vaikne, vaid on varustatud ka reisilukuga, nii et saate kõrvale jätta hirmud, et reisikott hakkab lennujaamas läbi röntgeni skänneri vibreerima.

Vaid 8,7 cm pikkune Travel on piisavalt väike, et mahtuda mugavalt sinu peopessa. Nagu kõik LELO mänguasjad, on see stiilse siluetiga ja ergonoomiline. Selline õhkstimulaator säilitab SONA 2 algsed põhifunktsioonid 12 erineva mustriga, on loomulikult veekindel ja mugavalt taaslaetav. Seega vali, kas roosa või lilla.