TÕVED EI HOOLI SEISUSEST: harva esinev pärilik haigus viis Suurbritannia kuninga George III troonilt

On teada, et aastatel 1788–1789 paigutati kuningas psühhiaatriahaiglasse Briti psühhiaatria rajaja Francis Willise järelevalve alla. Willis pani käsitsi kirja 40 köite jagu teksti ja see oli 18. sajandi pikim diagnoos. See fakt lubab osal teadlastel omakorda arvata, et monarh põdes pigem vaimuhaigust.

Kuningas paranes ja haigus ei puudutanud teda tervelt kümme aastat. Ent aastal 1801 naasis see kogu hukatusliku jõuga. George III kannatas uskumatuid valusid. Ta ei suutnud millelegi keskenduda, karjus ja nuttis sageli ega tundnud end enam peeglist ära. Arstid tegid järjest aadrilaskmisi, andsid patsiendile iga päev ohtralt brändit ja märapiima. Monarh paranes ja valitses veel kolm aastat.