Kui lahkumineku valu lööb silme eest mustaks: anna mu dušikardin ja teatripiletite raha tagasi!

Psühholoogi sõnul saavad lahkuminejad parimal juhul teineteist toetada, olles heaks kuulajaks ja pakkuda mõistmist, sest kui olukorda ei lahendata, võib see uues kooselus taas korduda.

20. aastates Kaarel jutustab loo, kuidas endine elukaaslane nõudis pärast pooleteiseaastase kooselu lõppemist tagasi kõiki Kaarlile tehtud kingitusi. „Ütlesin talle, et nii need asjad ei käi. Mina talle tehtud kingitusi tagasi ei taha, need on ju tema omad. Ja samamoodi on minu omad need asjad, mis ta mulle on andnud,“ ei mõista ta naise tookordseid nõudmisi. „Kui ta oleks mulle kinkinud näiteks kuldkella, saaksin ma veel aru, aga need ei olnud suured kingitused – lihtsalt fotod, armsad kirjakesed, paar tassi ja käepaelad. Ja meil ei olnud inetu lahkuminek. Pealegi oli tema see, kes suhte lõpetas, kuid siis tuli välja, et ta lootis, et ma püüan teda tagasi võita.“

Paar tundi pärast telefonikõnet tormas endine elukaaslane tema korterisse ja haaras kaasa kõik Kaarlile antud asjad, mis ta esimese hooga üles leidis.