Kuidas värskendada igakuiselt oma garderoobi ja jääda seejuures keskkonnasõbralikuks?

Kes meist ei armasta vahel üksi või heas seltskonnas poodides ringi käia, otsides uusi pilkupüüdvaid aksessuaare ja riideesemeid, et oma igapäevast riietust värskendada? Eriti tore, kui avastategi enda jaoks just selle vajamineva. Kuid sama tähtis kui uued leiud, on oma garderoobi aeg-ajalt korrastada, mõeldes samal ajal keskkonnale. Kõigil on kapis midagi, mis seisab niisama, aga mida keegi teine kohe kindlasti kannaks. Mis oleks, kui ütleksime teile, et võite need kaks ühendada ja isegi muuta selle regulaarseks harjumuseks?