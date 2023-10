Naine, liitu tasuta 10päevase „Puhta Ilu“ väljakutsega, mis alustab 23. oktoobril!

Minu teekond looduskosmeetika radadele sai alguse mu enda nahaprobleemist. Eesti kosmeetika bränd Berrichi sündis 6 aastat tagasi koostöös Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlastega. Selle aasta suvel pöörasin enda nahahoolduse rütmidele tähelepanu ja sain aru, et sinna on vaja muutust. Augustis viisin läbi sarnase väljakutse, mille jooksul sain osalejatelt palju tagasisidet, kuidas näo puhastamine on muutunud meeldivaks tegevuseks ja naised reaalselt tundsid, et peegel ei ole enam nende vaenlane ja vigade esiletooja, vaid hea sõber. Lisaks muidugi muutused, mida omal nahal kogeti ja juba paarinädalase väljakutse jooksul märkama hakati. Siitpeale saigi alguse minu taipamine, et meie, naised, vajamegi sellist kogukonda ja väikest utsitust enda jaoks.