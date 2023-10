«Mulle ütles kunagi mu ainus peigmees, et minuga ei saa kuskile koos minna, sest kõik vaatavad mind ja talle see ei meeldi. Talle sobinuks, kui oleksin loobunud laval isegi suudlemisstseenidest, sest tema neid vaadata ei suuda. Rääkis, et talle meeldiks naine, kes ärkaks koos temaga, valmistaks hommikusöögi, ootaks lõuna ajal koju, sest on jälle süüa teinud, samas pesnud pesu, teeks juba õhtusöögiks ettevalmistusi ja läheks siis koos temaga magama.

Aga see pole minu jaoks. Tahan puhkepäeval magada seni, kuni tahan, või minna reisile, kui tuju tuleb. Alles aasta eest käisin üksinda autoga Horvaatias. See on vabadus, jumala lahe oli! Ma ei pidanud kellegagi arvestama.