Skandaalses intervjuus Märt Avandit usutlenud saatejuht Kadi Jaanisoo-Kuld asus ametisse loovterapeudina: „Reeglina teatakse enda sees, mis mure vaevab, aga seda sõnastada ei suudeta.“

MÕNULEMISKOHAST TERAAPIATOANI: Kadi kodus on tuba, kus saab logeleda ja mõnuleda. Kord tahtis teraapiasse tulla tuttav, aga vastuvõtuks polnud sobivat ruumi. „Ma ei osanud näha, et saan seda kohta niiviisi ära kasutada, aga see sobib suurepäraselt.“ Neil päevil avas ta kodulehekülje ja loovteraapiasse on kõik teretulnud.