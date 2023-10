HEAD AEGA, ISTUV ELUVIIS JA EBATERVISLIK TOIT: veel neli aastat tagasi rämpstoitu armastanud naisest on nüüdseks saanud toitumisterapeut

Kui Maarja oma vanu pilte uudistab, vaatab sealt vastu hoopis teine inimene. Mitte ainult kaalunumbri, vaid ka mõttemustrite tõttu. „Nüüd istuvad kõik riided paremini seljas. Inimesed küsivad mult, kuidas nad ise vormi saaksid. Olen päris pika teekonna läbi läinud,“ lausub Maarja rahulolevalt.

Nüüd on nii, et kui ta ei saa näiteks haiguse pärast jõusaali minna, on see ikka väga raske. „Kui oled harjunud kogu aeg füüsiliselt aktiivne olema ning miski selle mõneks ajaks halvab, on üpris raske paigal püsida.“