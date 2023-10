Kuidas valida madratsit?

Materjalid

Vedrumadratsi puhul on tänapäeval standardiks taskustatud ehk pocket-vedru, mis tähendab, et iga madratsivedru on pakitud eraldi kangast kotikesse. Pocket-vedrudega madratsil saab magaja keha tuge täpselt õigetest kohtadest, kuna keha survele allub vaid see madratsiosa, millele raskus parasjagu langeb. Seetõttu võib öösel rahulikult magamisasendit vahetada, ilma et peaks kartma voodikaaslase magusa une häirimist.

Kõik Sleepwelli pocket-vedrudega täiskasvanute madratsid on ka tsoneeritud. See tähendab, et madratsil on kas 5 või 7 tsooni, mis pakuvad magajale veelgi lisamugavust. Madratsi tsoonid on ehitatud nii, et jäigemad vedrud jäävad nende kehaosade alla, mis vajavad rohkem tuge ning veidi pehmemad kohtadesse, mis rohkem madratsi sisse võiksid vajuda.

Peale vedrude on madratsite pehmendamiseks kasutusel ka erinevaid poroloone, lateksit, kookoskiudu, villa, puuvilla ja muid materjale. Sleepwelli toodetes kasutusel olevate materjalide kohta saad lähemalt lugeda siit.

Madrats ja tervisemured

Kui oled allergik, siis soovitame kindlasti leida omale madrats, mille katet on võimalik eemaldada ning pesta. Sleepwelli kollektsioonis on kõikide madratsite katted eemaldatavad ja pestavad. Samuti on mitmete Sleepwelli kattemadratsite katteid võimalik pesta ka 60-kraadises vees. Sellised tooted on pälvinud ka Eesti Allergialiidu tunnustuse. Lisaks on Eesti Allergialiit heaks kiitnud ka Sleepwelli toodetes kasutatava porolooni.