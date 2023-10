Nõustaja: "Noortele teeb enim muret ärevus, töökius ja edukuse ületähtsustamine vaimse tervise arvelt."

Millised on üldse tänapäeva noorte mured, millega Kaia juurde pöördutakse? Nõustaja toob välja Lääne kultuurile omase edukultuse järele igatsemise ja ületähtsustamise vaimse tervise arvelt. „Minu kogemuse põhjal on enim ärevust ja meeleolulangust.“ Ka on noortel mureks enda kehtestamine ja suhtlemine ehk see, kuidas sõnumeid teisele poolele edastada nii, et info ära ei kaoks või neid valesti ei mõistetaks.