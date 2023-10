ISEPÄINE PUNANE: kuumim sõna selle sügise moes!

Isepäine punane pole lihtne toon silmale ega kandjale: ühest küljest mässumeelne õhutaja, teisalt armastuse- ja kiresaadik. Selle ammendamatu energia võib mõjuda iseka, isegi ärritavana, ometi kutsuva ja suursugusena. Mõtle kasvõi kuningarüüdele, need on ju peaaegu alati verevad! Sel sügisel on punane kogu oma ilus ja mitmekülgsuses igaühele kandmiseks küps.