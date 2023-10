Elina Pähklimägi toob lavale loo katkisest armastusest: „See puudutab mind väga isiklikult.“

„KLASSIS“ PUUDUTAB: Näitlejannast lavastaja mõistab vaatajat tasahilju riivata. „Tükk on lõppenud, aga tuled veel ei põle. Mulle meeldib pikk vaikus – see on nii lahe. Mul on etendusi, kus publik on väga lähedal. Näen, kuidas keegi on nihelenud ja ühtäkki hakkab ta jälgima – lõpuks plaksutab püsti seistes ja silmad veekalkvel. See on õnnis tunne.“