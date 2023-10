Tundeküllaseks kujunes ka laudast sõnniku väljavedamise episood. Mitte seal levinud pikantse aroomi tõttu, sest sõnniku- ja bensiinilõhna on Hendrik alati pigem nautinud, vaid äkitselt töökeskkonda ilmunud roomaja tõttu. „See oli väike beebinastik, aga tunnen kõikide madude suhtes tülgastust, olgu ta siis suur või väike. Ämblikud tulgu või uputusena, aga see üks väike roomaja ajas mind tõesti endast välja. Kartsin, et varsti roomab ka ema kuskilt nähtavale, aga saime teada, et ema jätab oma beebid maha,“ sedastab Hendrik.