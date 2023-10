OHOO! 90ndate menubändi Mono Fans liige Kaire Elhuveig pani end proovile lastekirjanikuna: „Raamat sai ilus ja õpetlik.“

Kolm bändiaastat möödusid nagu unes. Kaire esinejanimeks sai Melanie ja Pirjost sai Anette. Turneesid ja esinemisi vabaõhulavadel, festivalidel ja ööklubides oli säärasel hulgal, et vahel tundus, nagu Pärnu ööklubi Sunset ongi nende teine kodu. Naisele meenub, et 90ndatele kohaselt avastati ühel esinemisel otse lava alla paigutatud lõhkekeha ja seegi, kuidas nad Pirjoga pommiähvarduse saanud ööklubist Bonnie & Clyde üle Liivalaia tänava tormasid ning igaks juhuks maadligi varjusid. „Samas olin justkui lõhestunud. Läksin ju ülikooli akadeemilist haridust omandama soovist saada õpetajaks ja see ei sobitunud kuidagi Mono Fansiga. Seda enam, et ma pole end kunagi lauljaks pidanud.“