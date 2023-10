Nahk hakkab tuhmiks ja elutuks kiskuma? Niisuta, toida ja kaitse teda!

Langenud välistemperatuurid ja külm tuul langetavad naha veesisaldust ning naha kaitsebarjäär pole enam nii vastupidav. Oma osa mängib ka alanud kütteperiood, mille tõttu muutub tubane õhk kuivaks. Kõige selle koosmõjul muutubki nahk tihti kuivaks, esineb pindmist kuivust, nahk on kahvatu, kiskuv, mõningatel juhtudel ka punetav või ketendav ja kare. „Lisanduda võivad ka muud nahaprobleemid, näiteks dermatiidid, mis just sügistalvisel perioodil pead tõstavad.“ Sellistel puhkudel on tähtis roll regulaarsel ja järjepideval nahahooldusel.