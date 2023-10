ÄRA PELGA PEAPAELA: see on mõnus külma ilma aksessuaar igas vanuses inimestele!

Miks siis nii paljud peapaela pelgavad? Sest see rikub soengut? Tõsi on, et ükskõik milline peakate võib juuksed ludusse vajutada, kuid lihtsaid nippe kasutades paned frisuuri püsima hoopis kauemaks. Ja kui kätte jõuab kardetud kehvade juuste päev, päästab just peapael.