Tubli ukrainlanna täitis Kohtla-Järvel oma ammuse unistuse ja avas kohviku: „Mind painas hirm, aga iga sammuga läks lihtsamaks.“

Juuni lõpus tegi Kohtla-Järvel kohvik uksed lahti. Kuidas siis tunne on? „Olen hull töörügaja, aga esimesel nädalal arvasin, et suren. Nii raske oli. Nüüd tasapisi harjun.“ Esimesed õppetunnid on saadud, aga naine annab endale aega, sest praegu on veel kohanemise ja katsetamise aeg. „Mõnel päeval on palju külastajaid, teisel pole ühtki. Mina ei saa aru, millest see sõltub?“ Menüü valik on lai, aga ikka otsib ta väsimatult seda, mille järele klientide hing enim januneb. „Kõige rohkem tellitakse pastat, croissant’idest aga neid, mis täidetud vanillikeedukreemiga.“ Tõeline hitt on tõesti hõrk, rikkalik ja ülimalt maitsev.

Oksana hakkab croissant’e küpsetama hommikul 6.30, kuid ise ei võta ampsugi. Retsepti katsetas ta pool aastat, see tähendas muudkui proovimist ja nii on tema koos perekonnaga isu sarvesaiadest täis söönud.