Miks valida kontinentaalvoodi?

1. Suurem mugavus. Kuna kontinentaalvoodis on kasutusel kaks vedrukihti, annab see magajale eriti mugava ja luksusliku tunde, toetades keha just nendest punktidest, kus vaja. Lisaks kuulub kontinentaalvoodi juurde klassikaliselt ka kattemadrats, mis lisab mugavust veelgi. Sleepwelli BLACK sarja aluskušett on kahekihilise pocket-vedrusüsteemiga, seega: kui su valik langeb antud tootele, siis koos selle peale käiva vedrumadratsiga saad endale ülimugava, 3-kihilise vedrusüsteemiga voodi. Kui ostad juurde ka vedrudega kattemadratsi TOP Micropocket, saad luua isegi 4-kihilise vedrusüsteemiga kontinentaalvoodi.