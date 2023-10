MIDA LUBAB TÄHEKAART OKTOOBRIKS? | Ära planeeri midagi suurt, sest olukord pole sinu kontrolli all!

Ammustest aegadest on varjutused tekitanud natuke ärevust ja mõnikord isegi õudu. Neid on seostatud katastroofide ja kriisidega, riigipeade vahetuste ja sõdadega. Tegelikult on see muidugi täiesti loomulik protsess nagu kõik looduses. Torm võib pikali lüüa poolpehkinud puu, mis tegelikult ootas juba ammu, et keegi talle puhkust annaks. Sama on ju sageli inimestega – hinges tead, et vana olukord enam edasi kesta ei saa, aga ise pole päris valmis esimest sammu astuma.