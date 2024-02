UNISTUSED ON HINGE SOSINAD: täida neid endasse uskudes ja tegutsedes

Raneli tunnistab, et ta ei uskunud varem üldse ägeda elu võimalikkusesse ega sellesse, et ta võiks kuskile jõuda. Ent kui naine sai aru, et on olemas oma mõtetega loomine ehk manifesteerimine, muutus ta elu täielikult. Selle kunsti omandamise järel ei suutnud ta alguses isegi uskuda, et ta elu võib olla nii huvitav, ilus ja külluslik. „Me loome nagunii kogu aeg oma mõtetega. See tähendab aga ka, et samade mõtetega jätkates jätkame sama loomist. Kas sa soovid seda? Või soovid muutust?“ soovitab ta endalt küsida.