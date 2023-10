Raimond Valgre 110! Inga Lunge: „Ülikooli ajal, kui olin mingi hetk omadega eluraskuste keerises, kuulasin joogilaulu ja nutsin.“

Rahvas on kuju omaks võtnud

Skulptor Rait Pärg, Pärnus asuva Raimond Valgre skulptuuri autor: «Kui Rotary klubi omal ajal minu poole pöördus, kas oleksin valmis tegema Raimond Valgre mälestusmärki, siis ega ma pikalt kaalunud. Teadsin, et Valgre mängis ka akordioni ja kuna minu isagi mängis akordioni, klappis mu jaoks kõik, see oli kui märk kõrgemalt poolt, et peangi seda tegema. See on ju suur õnn, kui saad teha erialast tööd.