Tuntud koolijuht Hendrik Agur esitab üleskutse kolleegidele: "Kool pole koht, kus ussitada, jaurata ja ära panna. Ole normaalne, heatahtlik ja tore!“

Hendrikul läheb Kohtla-Järvel viies kooliaasta. „Kõige suurem painutamise koht oli kohanduda, võtta siinseid elanikke ja arusaamu, nagu nad on, leppida ja hakkama saada olemasoleva olukorraga.“ Mehel on missioon, ta pole ehitanud mingit tavalist õppeasutust, nad on eesti keele kants, kogukonna ja riigi ühendaja. „Tulime eestikeelse koolina valdavalt venekeelsesse keskkonda ja mulle on öeldud, et tõime siia juurde tükikese Eestit.“ Austav kohustus on ühendavates kogukonna õhtutes, aga selleski, et venekeelsetes põhikoolides oleksid tualettides prill-lauad.

Mees on tajunud imetlust, kuid ka vastumeelsust. Maksimalistina on ta pidanud endaga nii mõneski küsimuses rahu sõlmima.