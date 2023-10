Säravad, tugevad ja siledad juuksed nii seest kui väljast vaid 90 sekundiga!

Kõik naised teavad, et kui juuksed näevad head välja, läheb kogu päev paremini. Vaatame end kauem peeglist, naeratame rohkem ja tunneme, et saame kõigega hakkama. Kahjustatud ja kuivad kiharad rikuvad välimuse ning enesehinnangu, seega pole ime, et kahjustuste parandamine on toodete kõige nõutum toime. Üheksa naist kümnest** kahjustab oma juukseid iga päev, olgu see värvides, kuumstiliseerides või puutudes kokku UV-kiirguse või saastega.