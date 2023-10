Kas ülekaaluga maadlemine on raske ja tulutu? Kindlasti mitte!

Eesti inimeste tervisenäitajaid on üsna kurvad: iga viies inimene on rasvunud ning iga kolmas ülekaaluline. See tähendab, et napilt vähem kui pooled Eesti täiskasvanutest (16–64aastastest) on normaalkaalus. Seega pole inimestada, et paljud inimesed teevad üsna karme dieete, mis kahjuks tihti soovitud tulemuseni ei vii. Kuid miks mitte alustada algusest ja panna kõigepealt paika oma toitumine?

Reztart pakub lahenduse

Reztart kiudaine- ja valgurikka funktsionaalse toidu töötasid välja Rootsi arstid, kes seisid ka meile tuttava probleemi ees: kuidas saada toidust kätte vajalikud toitaineid, vähendada väsimust ja terviseprobleeme. Nii sündisid kiudaine- ja valgurikkad joogisegud ja batoonid, mida on võimalik osta ka siitsamast Eestist.

Meil kõigil tekib päeva jooksul olukordi, mida sportlased nimetavad haamriks. See on hetk, kus veresuhkur on madal ja soovime siis haarata esimese ettejuhtuva näksi järele. Kuid sealt need kilod tulevad! Võttes vahepalaks aga Reztart kuidaine- ja valgurikka boatooni, tagame endale pikemaks ajaks täiskõhutunde, kuna valk ja kiudained hoiavad täiskõhutunnet ja energiataset stabiilsena.

Reztart batoonidel ja joogisegudel on veel üks suurepärane omadus – madal glükeemiline koormus, mis tähendab, et meie veresuhkur on pidevalt stabiilne ega kõigu üles-alla. Kiudained on vajalikud aga regulaarseks seedetegevuseks ja kaalulangetuse puhul lausa võtmetähtsusega. Näiteks üks Reztart jook annab sama palju kiudaineid kui 200 grammi idusid või 100 grammi brokolit ja üks Reztart batoon annab rohkem kiudaineid kui 100 grammi tatart või 250 grammi porgandeid.

Reztart on päris toit