ERAKORDNE HOBI | „Tänatakse, et selline teenus lõpuks Eestis eksisteerib. Veel rasedad emad ei jõua ära oodata, millal piima saab saata.“

Helinat motiveerib rinnapiimast ehteid valmistama tõik, et need jäävad emadele imetamise teekonda meenutama. Samuti klientide tagasiside, mis on seni olnud väga positiivne. Eriti liigutas ehtemeistrit eriline soov emalt, kelle laps sündis surnuna: „Oleme koos loomas ehet, mis jääks last meenutama ning mida ema saab alati südame lähedal kanda.“ Sellised hetked ja kirjad panevad tundma, et ta teeb midagi õigesti.