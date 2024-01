Kas teadsid? Hõrgutav kakao peletab talvekülma kontidest, ent annab hoogu ka enesearengule

Ent kuidas üks tseremoonia välja näeb? Stella sõnul tutvustatakse kõigepealt kakaovaimu, toimub kakaoga tutvumine. Võetakse tassike, loetakse palved, lauldakse koos, tantsitakse, mediteeritakse. Kuna kakao on väga tujutõstev, on tants sageli rituaali osa. Igal meistril on oma käekiri, aga tavaliselt kestab tseremoonia paar kuni neli tundi.

Inimeste reaktsioon kakaole on erinev. Kõik ei pruugi kohe alguses joogi mõju tunda, ent mõni satub juba paarist lonksust joovastusse.

Stellale meeldib kakaotseremooniaid viia läbi päevasel ajal looduses. Eriti mõnus on, kui lähedal on mõni veekogu. Naine selgitab, et kuna kakao kuumutab, on hea käia vahepeal enda jahutamiseks ja tasakaalustamiseks ujumas käia. Vee-elemendiga kokkupuude on sellises olukorras täiesti taevalik