HEA TEADA: kust on tulnud komme puuvõõriku all suudelda ja mis seda tehes juhtub?

Suurim au on leida puuvõõrik kasvamas tammepuu pealt – vanade kirjutiste kohaselt on just seal kasvavad looduse poolt loodud pusakesed maagiliselt tervendava jõuga. Ka vanadel kunstiteostel näeb druiidide kogunemisi tammede all ja Amela pesade lõikamist. Lood pajatavad siiski vaid igihaljastest ja sellistest tammedest, kelle puukoores haldjate nägusid näha saab.

Ent – kui puuvõõriku all suudlevad armunud, tõlgendati seda kui lubadust abielluda. Seega omab taimeke, millest räägivad sajad raamatud, nii suurt võimu ja väge, et võimaldab korraldada oma elu, paneb kokku armastajapaarid, kingib neile õnneliku ja terve pereelu koos lastega.