Kaksikute sünd viis sügavasse depressiooni: „Mõistsin neid emasid, kes panevadki lapse prügikasti.“ 

Külli (38) meenutab, et kuigi lastega oli kõik korras, kulges rasedus vaevaliselt – ta oli sageli tilgutite all ja oksendas. Pidev halb enese­tunne mõjutas ka vaimset seisundit. Kui kaksikud kahe ja poole aasta eest kuus nädalat enne tähtaega keisrilõike abil ilmale tulid, läks enesetunne veel hullemaks. Kui värskelt emalt küsiti, kuidas tal läheb, vastas ta alati: „Ma ei soovi vihavaenlaselegi kaksikuid.“ Küsijad mõistsid, et asi on keeruline, sest juba Külli hääletoon viitas, et midagi on korrast ära.