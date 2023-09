Parimad nõuanded, kuidas sügisel sportimiseks õiged riided ja nutiseadmed valida

Õues liikudes on väga oluline valida endale õige riietus, et vältida treeningul külmetamist või liigset higistamist. Alustama peaks õhema niiskust hülgava kihiga, mis hoiaks sind kuivana ning selle peale sobib hästi mõni soojust hoidev sportlik pusa. Kui väljas sajab vihma, saad viimase kihina lisada ka vihmajope ning eriti kargetel hommikutel on hea kasutada mütsi, torusalli ja kindaid. Kui tervisekõnni ajal on plaanis osaleda mõnel koosolekul või on nutitelefonis muud toimetamist, siis puuteekraaniga ühilduvad kindad on sellisteks puhkudeks suurepärane valik.

Jalanõusid valides pööra kindlasti tähelepanu nende mugavusele ja vastupidavusele. Vihmaste ilmadega on oluline, et sinu jalad ei saaks märjaks ehk kui oled sage õues jooksja või seikleja, siis vali kindlasti vett hülgavad või veekindlad jalatsid. Veendu, et neil oleks ka hea haarduvus maapinnaga, et libedad tingimused sult jalgu alt ei võtaks. Nii väldid õnnetusi ja tunned ennast liigutades turvaliselt.

Tulemuste parandamiseks ja tervise hoidmiseks tuleb jälgida ka oma tervisenäitajaid. Selleks on kõige mugavam kasutada nutikella ning Samsungi stiilne ja võimas Galaxy Watch6 on ideaalne kaaslane igale spordialale. Oma liikumist saad jälgida enam kui 90 harjutuse puhul ning kui unustad kella käima panna, tuvastab Watch6 liikumise ja salvestab näiteks jooksu või kõndimise automaatselt. Watch6 mõõdab sinu pulssi, vererõhku, hapniku sisaldust veres, kehatemperatuuri ja palju muud, et saaksid rahuliku meelega oma treeningutele keskenduda. Ka muusika vahetamiseks ei pea sa enam taskus sobrama, vaid saad lugu vahetada või pausile panna mugavalt otse kellalt.

LTE ühenduvusega Galaxy Watch6 kellaga saad vaadata reaalajas teekonna juhiseid, hiljutisi teateid ja teha kõnesid, ilma et peaksid oma nutitelefoni kaasas kandma. Lisaks saad nutikella abil olla kursis kõige värskema ilmateatega ja nii saad enne tormi vajadusel koju tagasi pöörduda.